П'ятий чоловік Лоліти Мілявської Дмитро Іванов втомився від щоденних скандалів, які ЗМІ роздмухують навколо їх розлучення

Як передає Politeka.net, про це він розповів в ефірі російського ток-шоу.

Як відомо, конфлікти між Лолітою і Дмитром Івановим тривають з літа 2019 року.

Спершу вони демонстрували цілковиту взаємоповагу, ні слова поганого не кажучи один про одного. Але потім стало відомо про зради Дмитра Іванова і минулі шлюби, і Лоліта стала ходити на ефіри, де розповідала всю правду про спільне життя з п'ятим чоловіком.

Дмитро Іванов всіляко відбивався від нападок дружини, її адвоката Сергія Жоріна і численних фанатів, поки в ефірі російського ток-шоу йому мало не прямим текстом пояснили, що Лоліта улюблена мільйонами, і навіть якщо вона не права, його правду ніхто не буде слухати.

Це образило Дмитра Іванова і тоді він спробував зробити останній ривок в надії бути почутим. В ефірі він попередив журналістів, що надалі не буде давати інтерв'ю.

"Вперше за 4 місяці, а саме на такий період штучно розтягнули, точніше перетворили на фарс, звичайний шлюборозлучний процес, у мене більше немає сил боротися з вітряними млинами, так і не за що!", – відверто заявив Іванов.

За його словами, цей скандал перекреслив усе хороше, що за ці десять років шлюбу було їм пережито з Лолітою Мілявською. І він нарешті усвідомив, чому після розлучення Олександр Цекало ніяк не коментував. Швидше за все, шоумен тоді хотів забути про Лоліту.

"Цей шлюб, напевно, найгірше, що зі мною відбувалося", – резюмував Іванов в студії.

Раніше ми розповідали, що влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим.

Потім у пресі з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з білорускою Ольгою Кулієвої. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Коли подробиці отримали розголос, Дмитро Іванов подав на розлучення, а Лоліта Мілявська подала в суд заяву про визнання їхнього шлюбу фіктивним. Це не влаштувало чоловіка, і в кінці 2019 року він подав скаргу на її позов.

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