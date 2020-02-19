Пятый муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов устал от ежедневных скандалов, которые СМИ раздувают вокруг их развода

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в эфире российского ток-шоу.

Как известно, разбирательства между Лолитой и Дмитрием Ивановым длятся с лета 2019 года.

Сперва они демонстрировали полнейшее взаимоуважение, ни слова плохого не говоря друг о друге. Но потом стало известно об изменах Дмитрия Иванова и прошлых браках, и Лолита стала ходить на эфиры, где рассказывала всю правду о совместной жизни с пятым супругом.

Дмитрий Иванов всячески отбивался от нападок жены, ее адвоката Сергея Жорина и многочисленных фанатов, пока в эфире российского ток-шоу ему чуть ли не прямым текстом объяснили, что Лолита любима миллионами, и даже если она не права, его правду никто не будет слушать.

Это обидело Дмитрия Иванова и тогда он попытался сделать последний рывок в надежде быть услышанным. В эфире он предупредил журналистов, что впредь не будет давать интервью.

"Впервые за 4 месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем!", – откровенно заявил Иванов.

По его словам, этот скандал перечеркнул все хорошее, что за эти десять лет брака было пережито им с Лолитой Милявской. И он наконец осознал, почему после развода Александр Цекало никак не комментировал происходящее. Скорее всего, шоумен тогда хотел забыть о Лолите.

"Этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило", – резюмировал Иванов в студии.

Ранее мы рассказывали, что летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.

Затем в прессе появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Когда подробности получили огласку, Дмитрий Иванов подал на развод, а Лолита Милявская подала в суд заявление о признании их брака фиктивным. Это не устроило мужчину, и в конце 2019 года он подал жалобу на ее иск.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.