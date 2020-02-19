Курйоз з артистом Андрієм Данилком, відомим як Вєрка Сердючка, і співачкою Тіною Кароль, стався під час другого етапу Нацвідбору на "Євробачення 2020"

На самому початку відбору, під час представлення ведучим журі, Данилко першим вийшов на сцену, а потім вже Кароль. Вітаючи колегу, він міцно обійняв артистку. При цьому його рука ковзнула по спині Кароль і затрималася прямо в районі її "п'ятої точки". Більш того, Данилко навіть поплескав кілька разів.

Такого Тіна не очікувала, однак замішання тривало лише мить, і вона практично тут же грюкнула колегу по плечу (звичайно, швидше пожартувала, чим серйозно). Таким чином, вона поставила колегу на місце через те, що "розпустив руки". Жартівливий удар потрапив на камеру.

Нагадаємо, нещодавно Кароль приголомшила публіку похвалившись фото в стилі ню у себе в Instagram. Варто відзначити, шанувальники вже зневірилися чекати від артистки такого сміливого кроку: адже в основному Тіна миготить на екранах у вечірніх нарядах і не дозволяє собі "світити" зайвим. Однак, не в цей раз. Радості фанатів не було меж.

Кароль з'явилася в пікантній позі, сидячи на підлозі і зігнувши одну ногу в коліні. З одягу на ній бюстгальтер тілесного кольору, чи є трусики - питання, яким досі задаються користувачі, так як на фото їх не видно.

"Відвал всього, якщо чесно. Відчуваю себе дуже лесбіянкою"; "Ось як нині вітають з 14 лютого))"; "Що за се*с ранку раніше?🔥 З святом"; "Оууууу Тіна 🔥🔥🔥🔥Можна осліпнути?🙈", - писали в коментарях.