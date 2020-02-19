Головний актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий скоро отримає нового напарника

Відповідна публікація була опублікована на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Facebook, передає Politeka.net.

Зокрема, зараз студія активно шукає Євгену Кошовому нового напарника для гумористичного шоу "Розсміши коміка".

Як відомо, раніше друге місце судді було закріплено за Юрієм Ткачем.

"Скучили за вашим улюбленим народним шоу "Розсміши коміка"? У цьому сезоні на вас чекає сюрприз. У Євгена Кошового з'явиться нова напарниця - прекрасна улюблениця всій Україні! Хто це буде? Пишіть свої варіанти в коментарі", - йдеться у публікації студії "Квартал 95".

Українці бурхливо відреагували на новину про пошук напарника для Євгена Кошового і припустили, що місце Юрія Ткача можуть зайняти як Олена Кравець, так і Леся Нікітюк.

"Леся! Я просто впевнена, що буде ця жінка", "Ближче всього Кравець. Але можливо, хтось із кварталу", "Підказка є в питанні) Напарниця - Олена Кравець", "Хто ж ще? Дочка", "Олена Кравець, якщо, звісно, вона має в своєму розпорядженні часом, жіночий квартал теж повинен займати багато часу) так що тут гадати, там зараз багато дівчат і всі круті)) кого не візьми всі хороші", "Дорофєєву в студію!", "Як-то вже не смішно стало....", "Леся Нікітюк і я знову почну дивитися!", - пишуть вони у комментариях.

Раніше Євген Кошовий відверто розповів, як робив пропозицію своїй дружині. Напередодні Дня всіх закоханих на сторінці «Кварталу 95» в Instagram з'явився зворушливий пост, присвячений парам, які планують пов'язати себе узами шлюбу.

«За статистикою в День всіх закоханих чоловіки частіше всього вирішуються зробити пропозицію своїм улюбленим», - йдеться в публікації.

У зв'язку з цими представники «Кварталу» вирішили поділитися історією про те, як Кошовий робив пропозицію своїй дружині Ксенії.

Сам артист зізнається, що це було зроблено спонтанно і всього через чотири місяці з дня їх знайомства.

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