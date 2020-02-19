Російський режисер, актор і продюсер Микита Міхалков зробив скандальну заяву про Україну

У період Євромайдана і початку війни на Донбасі зайняв імперську путінську позицію. Прогнозував загибель України у разі її зближення з ЄС і звинувачував одеситів в недостатній масовості сепаратизму.

Бував у Криму без узгодження з українською владою і навіть планує зняти блокбастер про "героїчну" (на його думку) анексію Криму. Цього разу він заявив в одному з прямих ефірів на російському ТБ, що Росія втратила Україну і змінити ситуацію можна тільки "через силу".

"Ми дали вам свободу, йде до вас наш газ, а ви нам платите, ми до вас їздимо, ви до нас їздите, у нас і у вас все прекрасно. Так, чому так сталося? Виросло два покоління українців, які ніколи не прийдуть до Росії тільки через кров. У них це вже вбито в матрицю", - заявив скандальний режисер.

Він також додав, що Росія втратила Україну, а змінити свідомість українців, які виховані за часів незалежності, можна тільки через силу.

"Не знаю, якою силою. Це війна або кров, але точно тільки силою", - резюмував Міхалков.

Також раніше повідомлялося, Міхалков заявив, що саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.

У той же час, режисер назвав українців і росіян братними народами. І зізнався, що любить і поважає громадян України.

Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.

Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.

Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякає майбутнє.