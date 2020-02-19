Российский режиссер, актер и продюсер Никита Михалков сделал скандальное заявление об Украине

В период Евромайдана и начала войны на Донбассе занял имперскую, путинскую позицию. Прогнозировал гибель Украины в случае ее сближение с ЕС и обвинял одесситов в недостаточной массовости сепаратизма.

Бывал в Крыму без согласования с украинской властью и даже планирует снять блокбастер о "героической" (по его мнению) аннексии Крыма. На этот раз он заявил в одном из прямых эфиров на российком ТВ, что Россия потеряла Украину и изменить ситуацию можно только "через силу".

"Мы дали вам свободу, идет к вам наш газ, а вы нам платите, мы к вам ездим, вы к нам ездите, у нас и у вас все прекрасно. Так, почему так произошло? Выросло два поколения украинцев, которые никогда не придут к России только через кровь. У них это уже вбито в матрицу", - заявил скандальный режиссер.

Он также добавил, что Россия потеряла Украину, а изменить сознание украинцев, которые воспитаны во времена независимости, можно только через силу.

"Не знаю, какую силу. Это война или кровь, но точно только силой", - резюмировал Михалков.

Также ранее сообщалось, Михалков заявил, что именно Украина проводит агрессивные действия в сторону соседа, хотя никаких причин для этого нет.

В то же время, режиссер назвал украинцев и россиян братними народами. И признался, что любит и уважает граждан Украины.

Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.