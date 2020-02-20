Відомий російський музикант Юрій Лоза розповів, що він думає про Аллу Пугачову

Свою думку виконавець хіта «Плот» висловив в коментарі російським ЗМІ, передає Politeka.net. У артиста запитали, що він думає з приводу повернення Алли Пугачової на сцену.

Як відомо, в 2019 році зірка дала масштабний концерт в Мінську з нагоди свого 70-річчя. За оцінками ЗМІ, вона заробила на концерті близько 18 мільйонів рублів. Шанувальники артистки були в захваті від концерту, вони приїхали в Мінськ з країн колишнього СНД. Правда, не всім припало до душі повернення Примадонни на сцену. Наприклад, російський критик Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова вже не та.

«Коли артист немічний — він не має права виходити на сцену. Апокаліпсису там не місце!» - прокоментував він виступ зірки.

Юрій Лоза встав на захист Пугачової. На його думку, не варто слухати таких людей, як Сергій Сосєдов, оскільки він в своєму житті нічого путнього не зробив.

«Слава Богу, вискочила: співає, вибігає на сцену. Нехай робить все, що їй заманеться. Вона має на це повне право», - заявив Лоза.

Сама Пугачова розповіла журналістам, що організувала концерт, щоб її дітям Гаррі та Лізі було, що згадувати.

«Я хотіла, щоб цей концерт був знятий в якості кіно і залишився у моїх маленьких дітей, щоб вони бачили мене на сцені такою, як бачать зараз», - розповіла Алла.

Додамо, що для ювілейного концерту Пугачова оновила репертуар і попрацювала над своєю зовнішністю. Шанувальники відзначають, що артистка дуже помолоділа.

Раніше Пугачова зізналася, що благала свого чоловіка Максима Галкіна не виїжджати на гастролі в Австралію і Нову Зеландію, тому що боялася китайського коронавіруса.

Нагадаємо, що Аллу Пугачову у відвертому вбранні застукали поруч з відомим співаком, рідкісні кадри: «Галкін і Кіркоров кусають лікті».

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