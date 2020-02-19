Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Так, за словами Регіни, вона вирішила долучити сина до постійних поїздок, і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.

Цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки, засвітивши стильний купальник перед шанувальниками.

На новому знімку артистка позувала на тлі узбережжя, сидячи біля прозорої води. На тлі білосніжного піску і практично прозорої води зірка виглядала особливо засмаглою.

Так, Регіна сиділа на піску біля самої кромки води, закинувши одну руку за голову і дивлячись в сторону. Одягнена артистка стильний купальник темно-червоного відтінку. Варто зазначити, що подібного типу бікіні зірка вибирала вже не раз.

"Тільки тут така вода! Додаток: по всій видимості, ось так виглядає справжній шоколад" – пише під новим кадром зірка, спровокувавши в Instagram цілу хвилю коментарів.

Також на схожому фото вона відображена в бікіні гірчичного кольору з плавками-бразилианами, які носяться з лямками, високо піднятими на стегнах. Доповнила образ зірка звичайної капелюхом і тканинної сумкою через плече.

Артистка позувала на узбережжі, біля спеціального бару, проте все увагу привернули, звичайно ж, плавки зірки.

“До вух не можна було натягнути труси", - всі батьки", - гостро підписала новий кадр Регіна, передбачаючи основну тему обговорення серед шанувальників.

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