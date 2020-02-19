Алла Пугачова поділилася новою фотографією зі своїми друзями

Примадонна російської сцени вирішила порадувати своїх підписників новим знімком. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася фотографією з прес-показу нового мюзиклу, на якому вона позує зі своїми друзями – поетом Тімом Райсом і шахістом Анатолієм Карповим.

«Зустріч з легендарними друзями в МДМ на прес показу мюзиклу "ШАХИ". Прем'єра відбудеться в жовтні. Тім Райс і Анатолій Карпов», - підписала фото Пугачова.

На знімку співачка позує вся в чорному, але при цьому обнімає чоловіків і виглядає щасливою.

Під фотографією тут же з'явилося безліч коментарів.

«Виглядаєте прекрасно, Алла Борисівна! З кожним роком все молодше і молодше)», «Чому ви не поїхали з Максимом і дітьми?», «Жінка номер 1», «Діва», «Як завжди при параді!!», «Красуня, так тримати», «Справжня легенда», «Парик черговий нічого», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Пугачова розповіла правду і свій шлюб з Філіпом Кіркоровим. Так, на питання про те, як їй нове шоу колишнього чоловіка "Я+Я" зірка сказала, що вона не прихильниця такого жанру, і їй важко про це говорити. Також зірка не змогла поставити оцінку програмі співака.

"Нічого я йому не ставлю. Роги йому поставила коли-то", - зі сміхом сказала примадонна.

Також раніше з'ясувалося, що Пугачова не приховує, що робила пластичні операції. Співачка розповіла, що лікарі забороняють їй робити пластику з-за серця. Але це її не зупинила і дрібні втручання вона могла робити. Так Алла Борисівна зробила операцію на лобі і вилицях.

"Як ніколи не робила?! (пластику, – прим. ред.) що Я божевільна? Звичайно, я робила пластику колись. Але оскільки із-за проблем з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз, я робила під місцевим якісь маленькі підтяжки. Тут мені робили (показує на лоб), і тут теж (показує на вилиці)", – заявила Примадонна.

При цьому співачка зазначила, що нитки їй не ставили. Вона впевнена, що це жахливе дію.

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