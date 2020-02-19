Алла Пугачева поделилась новой фотографией со своими друзьями

Примадонна российской сцены решила порадовать своих подписчиков новым снимком. Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм певица поделилась фотографией с пресс-показа нового мюзикла, на котором она позирует со своими друзьями – поэтом Тимом Райсом и шахматистом Анатолием Карповым.

«Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс показе мюзикла "ШАХМАТЫ". Премьера состоится в октябре. Тим Райс и Анатолий Карпов», - подписала фото Пугачева.

На снимке певица позирует вся в черном, но при этом приобнимает мужчин и выглядит счастливой.

Под фотографией тут же появилось множество комментариев.

«Выглядите потрясающе, Алла Борисовна! С каждым годом всё моложе и моложе)», «Почему вы не поехали с Максимом и детьми?», «Женщина номер 1», «Дива», «Как всегда при параде!!», «Красавица, так держать», «Настоящая легенда», «Паричок очередной ничего», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Пугачева рассказала правду и своем браке с Филиппом Киркоровым. Так, на вопрос о том, как ей новое шоу бывшего мужа "Я+Я" звезда сказала, что она не поклонница такого жанра, и ей тяжело об этом говорить. Также звезда не смогла поставить оценку программе певца.

"Ничего я ему не ставлю. Рога ему поставила когда-то", - со смехом сказала примадонна.

Также ранее выяснилось, что Пугачева не скрывает, что делала пластические операции. Певица рассказала, что врачи запрещают ей делать пластику из-за сердца. Но это ее не остановила и мелкие вмешательства она могла совершать. Так Алла Борисовна сделала операцию на лбу и скулах.

"Как никогда не делала?! (пластику, – прим. ред.) Я что сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки. Тут мне делали (показывает на лоб), и тут тоже (показывает на скулы)", – заявила Примадонна.

При этом певица отметила, что нити ей не ставили. Она уверена, что это ужасное действие.

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

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