Зірка культового серіалу «Свати» Тетяна Кравченко здивувала несподіваним зізнанням після початку зйомок нового сезону

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла під час спілкування з російськими ЗМІ,

«Спеціально сиділа на дієтах, займалася спортом, ходила до косметолога. Пам'ятаю, коли закінчилася робота в серіалі, у мене трапилася справжня депресія», - зазначила вона.

Жінка зізналася, що її буквально тягнуло на зйомки. А під час самого процесу вона не хотіла когось підводити, тому намагалася викладатися по максимуму. Це було не складно, стверджує актриса, оскільки вона схожа на свою героїню.

«Звичайно, ми схожі: обидві веселі, галасливі, обидві за походженням - українки. До речі, ходу і манеру розмови я скопіювала у своєї мами. Коли зізнаюся в цьому, вона бурчить, що зовсім не така, мовляв, вона - міська жінка, а Валюха – сільська», - уточнила вона.

Раніше ми писали про те, що стартували зйомки нового сезону культового серіалу.. Так на нових опублікованих кадрах, знімальна група знаходиться посеред дороги, герої акторів Федора Добронравова і Тетяни Кравченко стоять біля автомобіля і міркують на предмет того, що їх близька людина "перестав пити":

"Ось бачиш, що діється з людиною, коли він кидає пити...", - сказав герой Добронравова. На що знаменита серіальна "Валюха", яку виконує Кравченко, відрізала:

"Так зачинися ти! Людина, нарешті, справою зайнявся...". Актори в діалозі сміялися, а посеред дороги - у них на шляху - стояли кіношні "родичі" в смішних костюмах.

Нагадаємо, доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" зняла з себе все зайве заради пікантній фотосесії.