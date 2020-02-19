Зірка культового серіалу «Свати» Тетяна Кравченко здивувала несподіваним зізнанням після початку зйомок нового сезону

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла під час спілкування з російськими ЗМІ,

«Спеціально сиділа на дієтах, займалася спортом, ходила до косметолога. Пам'ятаю, коли закінчилася робота в серіалі, у мене трапилася справжня депресія», - зазначила вона.

Жінка зізналася, що її буквально тягнуло на зйомки. А під час самого процесу вона не хотіла когось підводити, тому намагалася викладатися по максимуму. Це було не складно, стверджує актриса, оскільки вона схожа на свою героїню.

Тетяна Кравченко, Свати

«Звичайно, ми схожі: обидві веселі, галасливі, обидві за походженням - українки. До речі, ходу і манеру розмови я скопіювала у своєї мами. Коли зізнаюся в цьому, вона бурчить, що зовсім не така, мовляв, вона - міська жінка, а Валюха – сільська», - уточнила вона.

Раніше ми писали про те, що стартували зйомки нового сезону культового серіалу.. Так на нових опублікованих кадрах, знімальна група знаходиться посеред дороги, герої акторів Федора Добронравова і  Тетяни Кравченко стоять біля автомобіля і міркують на предмет того, що їх близька людина "перестав пити":

"Ось бачиш, що діється з людиною, коли він кидає пити...", - сказав герой Добронравова. На що знаменита серіальна "Валюха", яку виконує Кравченко, відрізала:

"Так зачинися ти! Людина, нарешті, справою зайнявся...". Актори в діалозі сміялися, а посеред дороги - у них на шляху - стояли кіношні "родичі" в смішних костюмах.

Тетяна Кравченко, Валюха, Свати

Нагадаємо, доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" зняла з себе все зайве заради пікантній фотосесії.