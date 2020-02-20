Українська актриса Ольга Сумська опублікувала пост, присвячений її доньці Антоніні Паперній

Зірка поділилася чорно-білим фото Антоніни і відео з її участю, пише Politeka.net.

На знімку красуня позувала в топі і жакеті, накинутому на плечі. Ракурс підібраний такий що виділилися форми дівчини.

Антоніна дивилася в камеру, відкривши губи. Погляд дівчини зачаровує.

Волосся хвилями спустилися на плечі красуні.

Відео являло собою уривок з серіалу, де зіграла Антоніна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"@tonya_papernaya І @maxim_matveev_ в серіалі #тригер 🎬", - написала в пості Сумська.

З хештегов стало ясно, що дівчина з'явилася в теледрамі "Триггер", що розповідає про московського психолога, який використовує незвичайний метод у роботі.

За три години пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Навіщо нам російські серіали 🤔", "Талановита і красива у Вас донька....👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏вся в маму....😉", "Дивимося серіал, Тоня його рятує👍👍👍", "Классссс дівчинка талант👍💛", "Взагалі не розумію таких коментарів. У творчості немає меж . Русіянин ти чи українець, поляк чи білорус. Ми всі люди. Пора б вже прокинутися і подивитися по сторонах. А дочка зіграла роль 👍🏻", "Красуня 👍", "Красива) Талановита) 👍👏👏", "донечка Виросла 😍♥️🎉", " Я відразу і не зрозуміла 🤩що це вона . Молодець💐", "гідно! 👍 і красуня дочка!)", "Приголомшливо красива дівчинка .....", "красунчик ВІДМОРОЖЕНО АЛЕ ВПЕВНЕНО", "Оо тільки подивилася цю серію👍👍👍", "Мамина гордість! 😊👍", "Нам не потрібні російські серіали. Нічого не треба. Ні книги, ні історія, ні пісні, нічого. Все має бути як у Північній Кореї. Повна ізоляція. І беруші в вуха ","Оля, Вам є чим пишатися!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга і Наталія Сумські з'явилися на одному фото.

На знімку Ольга позує у вбранні коричневого відтінку і куртці в колір, а її сестра постала в блузі і червоних намистах. Жінки нахилилися одна до одної так, що торкалися головами.

Нагадаємо, Винник встав між Сумською та її чоловіком: Він вміє подарувати жінкам.

Як повідомляла Politeka, Сумська показала дуже сміливе фото на пляжі.

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