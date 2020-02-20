Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото. В цей раз Регіна показала зимовий кадр, нагадавши про компанії, з якою співпрацює.

«Мені здається, зима — це абсолютно чарівний сімейний час, і я завжди обожнювала його, що в дитинстві, що зараз. Чекаю не дочекаюся, коли можна буде всією родиною кататися на ватрушках весь день, а ввечері закутатися в плед з чашкою чаю і дивитися кіно 💜

А ви насолоджуєтеся зимою? Є ідея, як зробити її ще краще — бо хоч зима скоро закінчиться, ви все ще можете виграти ніжні зимові подарунки разом з Milka перетворює сніжне в ніжне!», – написала Тодоренко.

Ось що відповідають під новим постом користувачі:

«Як то дивно ви любите зиму. Весь час на морях. Це звичайно добре,але от на гірці ми вас в цьому році не бачили», «Да, особливо якщо взимку на Мальдівах )», «Регіна,у вас і так приголомшливі заробітки (за версією Forbes)!Ну не треба, коли люди на порозі масового ожиріння,діабету,проблем зі здоров'ям,як у дітей, так і дорослих, рекламувати найчистіший отруту-промисловий цукор!Всіх грошей не заробити», «Саме тому всю зиму сиджу на Балі😆😆😆», «Я один не розумію де Регіна живе? У Москві, Києві чи за кордоном?».

Раніше, за словами Регіни, вона вирішила долучити сина до постійних поїздок, і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.

цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки, засвітивши стильний купальник перед шанувальниками.

На новому знімку артистка позувала на тлі узбережжя, сидячи біля прозорої води. На тлі білосніжного піску і практично прозорої води зірка виглядала особливо засмаглою.

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