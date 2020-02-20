Український співак, тренер "Голосу країни-10" розповів про конфуз, який трапився з ним під час концерту

Сьогодні Дмитро Монатік успішний співак, але в часи, коли він тільки починав будувати кар'єру, йому довелося нелегко. Як розповів співак виданню «Теленеделя», близько трьох років пісні музиканта відмовлялися крутити на радіо, заявляючи, що він не формат. Артист не здавався, що дозволило йому прийти до успіху.

Один раз на концерті в Мінську Монатік впав на сцені перед тринадцятитисячною аудиторією. За словами музиканта, інцидент стався з ним на самому початку концерту. Співак зазначив, що йому довелося обіграти своє падіння, зробивши вигляд, що так і повинно було статися. Були у нього й інші конфузи.

«Лондон, мрія всіх артистів - концертний майданчик «О2», адреналін неймовірно зашкалює. І в цей момент я вибиваю мікрофоном передній зуб! Це при тому, що на наступний день має відбутися презентація пісні у прямому ефірі «Голосу країни», - поділився музикант історією.

Крім цього, неприємності чекали музиканта під час його масштабного концерту на НСК «Олімпійський», до якого він готувався більше року. Перед самим початком концерту музиканту повідомили, що у всьому кварталі зникло світло. Він додав, що буквально згорів у цей момент як птах фенікс.

Раніше ми писали, що дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала знімки з відпочинку. Жінка лягла в кошик-гамак на тлі морського пейзажу. Дівчина була в закритому чорному купальнику і окулярах. Її волосся було розпущене.

«Щоб січень наступного року був таким сонячним і безтурботним, потрібно буде гарненько попрацювати протягом 2020 року, всім щиро бажаю продуктивного року», - зазначила Ірина.

Нагадаємо, що гаряча дружина Монатіка засвітила зайве у відвертому вбранні: «Виглядає безглуздо».

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