Фіналістів Національного відбору на Євробачення різко розкритикували

Вже в цю суботу, 22 лютого, відбудеться український фінал відбору на "Євробачення-2020". За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі боротимуться шість учасників, які перемогли у півфіналах нацвідбору: KRUTЬ, JERRY HEIL, Go-A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI.

Тим часом багато критиків і українських продюсерів обговорюють фіналістів Нацвідбору. Не залишився осторонь і український продюсер Володимир Бебешко, передає Обозреватель.

В одному з інтерв'ю він зазначив, що цього року у національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення" беруть участь дуже слабкі конкурсанти. Він вважає, що необхідно бути професіоналом і мати багатий досвід за плечима, адже останнім часом через наші попередні вибори ми опустилися.

"Деякі конкурсанти нацвідбору виступають на рівні художньої самодіяльності райцентру. Було представлено багато етніки. Українська етніка дуже хороша, але ж треба ще зробити правильно, щоб змусити співати всю Європу. В іншому випадку – вам дорога на етнічні фестивалі, але не на "Євробачення", - зазначив експерт.

До всього іншого, він розкритикував вокальні здібності деяких фіналістів Нацвідбору, зазначивши, що конкурсанти виглядали переляканими і невпевненими на сцені.

"Хлопці, так співати не можна. Якщо це почують студенти музичних училищ, вони подумають: "Нафіга ми по вісім годин займаємося, якщо можна ось так виходити і співати мимо каси". Рівень конкурсантів – нижче середнього. Жоден з виконавців не працював з публікою, боявся сцени – досвіду ж немає. Я не можу ні про одному із них сказати: ось це явний фаворит!", - зауважив український продюсер.

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