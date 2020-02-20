Колишня дівчина Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі не спілкується з родичами через свого бойфренда

Про це пише US Weekly з посиланням на родичів дівчини. За словами близьких актриси, після того, як 14 лютого Брайан Хікерсон повторно побив Хайден, він ізолював її від спілкування з оточуючими.

Близькі Панеттьєрі бояться, що дівчина знаходиться в небезпеці. Як стало відомо, Хікерсон після затримання поліцією зміг вийти під заставу, заплативши 5 тисяч доларів. Родичі актриси вважають, що трагічного результату не минути, якщо Хайден залишиться з ним.

Раніше ми писали, що Хікерсон був заарештований за домашнє насильство. Поліція затримала його біля будинку Панеттьєрі. Вона заявила, що вигнала п'яного бойфренда з дому, тому що він вдарив її кулаком. Правоохоронці зафіксували на обличчі в дівчини почервоніння, обличчя виглядало опухлим. За словами актриси, він кидав її у стіну і бив кулаками. Як стало відомо, поліцію викликали сусіди, які почули в будинку шум.

Зазначимо, що затриманий звинувачення Хайден відкидає. За його словами, в будинку знаходився приватний кухар, який міг довести, що він не бив дівчину. Свідок дійсно був, але він покинув будинок в годину ночі, а сварка між коханими сталася в три години. До того ж, кухар розповів, що пара ввечері з'ясовувала стосунки на підвищених тонах.

Додамо, що це не перший випадок, коли Хікерсон б'є актрису. У травні 2019 року поліція вже затримала чоловіка, але тоді дівчина не змогла «забезпечити свідоцтва». Восени пара помирилася.

Як відомо, Хайден Панеттьєрі довгий час зустрічалася з українським боксером Володимиром Кличком. У них є спільна дочка Кая Євдокія, яка народилася в 2014 році. Після розставання пари дівчинка живе разом з батьком в Європі і навчається у приватній школі. Актриса спілкується з донькою по відеозв'язку.

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