Відома українська співачка Наталя Могилевська розповіла про перенесеної операції

На кадрах Могилевська позує крупним планом. Вона розповіла про стоматологічної операції, яку їй довелося перенести. І показала щоку після неї. Вона трохи опухла у Наталі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Наталя додала, що їй сьогодні зустрічатися з командами Ліги сміху, а там багато молодих хлопців. Поетом вона нафарбувала щоку і написала на неї "Хом'як". Могилевська вважає, що саме таким ставленням відрізняються творчі люди від звичайних.

"Ніколи не сумуйте! Посміхайтеся усього, що приносить життя! Люблю", - написала Наталя під роликом.

Фанати встигли написати кілька коментарів під відео:

"Та ж сама ситуація і у мене з ранку", "Наташа ти без макіяжу така мила!", "Наталочко, швидкого одужання! І спасибі за креатив, зараз подрузі подзвоню, дам підказку)", "Поправляти швидше", "Ви молодчинка, завжди на позитиві!) Поправляти!) Чарівного вам дня!", "Наташка ти красуня і талант", "Наталка. Выздоравливайте".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Наталія Могилевська може пишається своїм квітучим зовнішнім виглядом.

впродовж всієї свій кар'єри вона була вірна майже незмінному образу: довгі каштанові прямі або хвилясті волосся. Однак відсутність епатажних експериментів над своєю зовнішністю не стали перешкодою для досягнення неймовірного успіху в сфері шоу-бізнесу.

У 2006 році вона була визнана найкрасивішою жінкою року в Україні за версією журналу Viva! Ми вирішили пригадати, як змінилася і виглядає зараз відома співачка.

У 2006 році вона не тільки стала найкрасивішою жінкою України за версією журналу Viva!, але разом зі своїм партнером Владом Ямою посіла друге місце на шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1".

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