Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о перенесенной операции

На кадрах Могилевская позирует крупным планом. Она рассказала о стоматологической операции, которую ей пришлось перенести. И показала щеку после нее. Она немного опухла у Натальи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Наталья добавила, что ей сегодня встречаться с командами Лиги смеха, а там много молодых ребят. Поэтом она накрасила щеку и написала на ней "Хомяк". Могилевская заключила, что именно таким отношением отличаются творческие люди от обычных.

"Никогда не унывайте! Улыбайтесь всему что приносит жизнь! Люблю", - написала Наталья под роликом.

Фанаты успели написать несколько комментариев под видео:

"Та же самая ситуация и у меня с утра", "Наташа ты без макияжа такая милая!", "Наташенька, скорейшего выздоровления! И спасибо за креатив, сейчас подруге позвоню, дам подсказку)", "Поправляйтесь скорее", "Вы умничка, всегда на позитиве!) Поправляйтесь!) Волшебного вам дня!", "Наташка ты красотка и талант", "Наталья. Выздоравливайте".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская может гордится своим цветущим внешним видом.

На протяжении всей свой карьеры она была верна почти неизменному образу: длинные каштановые прямые или волнистые волосы. Однако отсутствие эпатажных экспериментов над своей внешностью не стали преградой для достижения невероятного успеха в сфере шоу-бизнеса.

В 2006 году она была признана самой красивой женщиной года в Украине по версии журнала Viva! Мы решили вспомнить, как изменилась и выглядит сейчас известная певица.

В 2006 году она не только стала самой красивой женщиной Украины по версии журнала Viva!, но вместе со своим партнером Владом Ямой заняла второе место на шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Напомним, Бесстыжая Могилевская посветила гордостью в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что Могилевская завела нового мужчину и неожиданно заговорила о личном

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