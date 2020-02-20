Ведуча «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічьова покрасувалася роздягненою на відпочинку

Артистка релаксує на одному з курортів і до нагоди вирішила показати себе шанувальникам у купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому Аллою знімку, вона сидить на сходинках з розпущеним волоссям і загадково дивиться прямо в об'єктив камери. На артистці, найімовірніше, темний роздільний купальник. У всякому разі, темні трусики на ній видно чітко.

Крім іншого, манекенниця продемонструвала струнку фігуру: довгі підкачані ніжки, практично сталево прес, спокусливі стегна.

Фоловерам дуже сподобався новий кадр в популярній соцмережі, вони відзначили, що знімок вийшов "не вульгарним", стильним, хоч і відвертим:

"вау"

"яка красуня"

"Форми, що треба"

"Така спека"

Як повідомлялося раніше, ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічьова опублікувала відверте фото.

«Мої думки тихі, спокійні й зосереджені. Я довіряю своїй інтуїції і люблю себе. Я і є творча енергія і я дозволяю їй текти», - пише Алла під фото, де вона зображена роздягненою і, практично, догори ногами.

Так на новому опублікованому фото знаменитість позує у відкритому роздільному купальнику на пляжі – біля самої лінії моря. На тлі барвистого, ймовірно, заходу Костромічьова тримається на руках і все своє тіло підняла вгору – така поза на заняттях йогою, вважається чи не найвищим пілотажем.

Шанувальники стрункої моделі пишуть масу компліментів в коментарях під кадром з відпочинку – зокрема про те, наскільки Алла цілеспрямована людина з належною витримкою, раз змогла так попрацювати над своїми тілом і свідомістю.

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