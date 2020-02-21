Відома українська співачка Гайтана показала, як співає на камеру в новому образі

Гайтана в цей раз позувала в білій сукні або спідниці і блузці. При цьому на ній був червоний корсет. Волосся цього разу співачка вирішила залишити розпущеним. Поруч зі співачкою була інша дівчина, яка їй підспівувала. На тлі можна побачити картину на стіні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знімаємо спідницю", коротко підписала ролик Гайтана.

Фанати встигли переглянути ролик майже 700 разів і написали кілька коментарів, в яких хвалили побачене.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана показала новий образ у червоному.

На фото Гайтана позує в короткому червоному платті. Більше одягу на співачці не було. Актриса вирішила обійтися навіть без підборів. Вона підстрибнула вгору, що змусило частину сукні теж піднятися, а також волосся. Ззаду нічого не було видно, так як це була студійна зйомка на монотонному тлі.

"Я навчилася багатьом речам в цьому житті, але не навчилася дозувати свою радість", - написала Гайтана.

Фанати написали кілька коментарів під фото:

"Нуу, можливо в наступному житті можна спробувати", "Ні в якому разі!!! Це небезпечно для здоров'я!! Щастя дозуванні не підлягає!", "Красуня".

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана поділилася новим домашнім фото.

На фото Гайтана позує в білому відвертому топі і чорним низом, що саме одягнуто, невідомо, так як фото зроблено по пояс. Співачка показала себе з розпущеним волоссям і стояла, швидше за все, за якимось тренажером, піднявши великий палець вгору. На тлі можна побачити вікно з кімнатними квітами, частина фіранки і батарею. Імовірно, виконавиця показала себе в домашній обстановці.

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