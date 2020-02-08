Известная украинская певица Гайтана рассказала о том, как скучает по лету и солнцу

На фото Гайтана позирует с пышными кудрями покрашенными в блонд. При этом по бокам певица оставила черный цвет волос. Артистка показала себя в майке и джинсах. Она стояла напротив большого комнатного растения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я не очень люблю зиму. Много одежды, холод и мало солнца. Уже хочется лета, тепла и прогулок, а вам?", - написала Гайтана.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Нет, хочется снега с морозом", "Гайтана,вы очень красивая и стильная!", "Какая восхитительная девушка", "Тоже хочется лета и тепла но этой зимой первый раз выпал снег, а ещё солнце, мороз и нереально красивые сосульки на крышах домов)", "Тоже очень хочу солнца и велосипед прогулок", "А я люблю, зима учит ценить тепло", "Новый стиль в прическе", "Хотя бы весны", "Классный стиль", "Поддерживаю лучше маленький Ташкент чем большой Магадан)))", "Красивая".

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана рассказала о своих параметрах, когда отвечала на вопросы фанатов.

Гайтана на фото позировала в кожаных штанах и черном топе, который завязан был на шее. Образ дополнила серебристыми туфлями и черным пиджаком или чем-то подобным, который свисал с руки певицы. Вокруг артистки можно увидеть плитку и белые кубы, на одном из которых расположилась исполнительница.

Один из фанатов задал вопрос Гайтане, какой у нее рост и вес, если не секрет. Ведь певица очень хорошо выглядит, по его мнению. Артистка сказала спасибо и отметила, что рост у нее 162 см, а вес 58 кг.

Напомним, Гайтана распахнула кофту и посветила идеальным телом на камеру

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