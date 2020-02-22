Дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, похвалилася відпочинком за кордоном

Модель постала у модному чорному пальті з білим принтом, пише Politekа.net. Дівчина закинула довге світле волосся набік і посміхнулася у камеру. Її образ завершили сонцезахисні окуляри.

Алла робила селфі разом з подругою-блондинкою, яка була в хутряній безрукавці і чорному светрі.

На другому фото дівчини навели камеру на вулицю. Ймовірно, красуні позували в одній з кафешок, про що свідчить білі крісла.

"Париж", - підписала фото дочка Добкіна.

За 15 годин пост дівчини зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Коли-то був містом моєї мрії...) у кімнаті на старих шпалерах малювала прапор Франції, вчила слова, і як представитися)", "Красиво", "Супер 😍😍😘😘", "Кайф який.))", "Добре провести час 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌", "Красоточки мої улюблені! Всім привіт!🙏❤️👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна зробила селфі в машині. Вона позувала в чорній кофті з штучного хутра.

Примітно, що дівчина постала в трохи розпатланому вигляді і мінімум косметики на обличчі. Блакитноока красуня пильно дивиться в об'єктив, піднявши руку вгору і доторкнувшись до волосся.

У підписі до фото дочка Добкіна виявила бажання здійснити одну мрію своїх фоловерів.

Підписники кинулися коментувати пост моделі, написавши, що вона розкішно виглядає.

Раніше повідомлялося, що донька Добкіна позувала без штанів у вбиральні. На ній - біла міні-сукня, з-під якої видно зайве.

Доповнює образ елегантний поясок. Також можна помітити, що крім Добкіної, в туалеті нікого немає. А оскільки кадри вона опублікувала у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь відкрито сказати.

Нагадаємо також, що Алла Добкіна поділилася в Instagram пікантними кадрами.

Алла з'явилася на одній з вечірок в чорному облягаючому платті з неймовірно спокусливим величезним вирізом на грудях. Дівчина без тіні збентеження посвітила "м'ячиками" на камеру, виляючи стегнами під старий хіт групи "ВІА Гра".

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