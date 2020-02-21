Дружина Павла Волі Ляйсан Утяшева кардинально змінилася, чим здивувала шанувальників

Зірка взяла участь у новому шоу. Телеведуча розмістила в своєму instagram-акаунті короткий ролик з репетиції. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На відео гімнастка з короткими рудими волоссям знаходиться на сцені з однією з учасниць другого сезону шоу "Танці" Анастасією Вядро.

Ляйсан Утяшева позує в довгій оксамитовій сукні з відкритою спиною. Її волосся зачесане назад за допомогою гелю.

«Зародження. Улюблений етап. Особливо, коли всі зірки сходяться, події змінюються одні за іншими, і життя перетворюється у вируючу річку нових ідей і думок... Не люблю галасливих гасел: «це буде щось нове і розбурхуючи», «такого ви ще не бачили». Це ...просто ....буде!», - написала вона.

Відзначимо, що в мережі насилу впізнали зірку – так вона схудла. Фолловери закликали зведу більше не худнути.

«Ноги дивні», «Страшна – жах», «Я злякалася», - пишуть в коментарях.

Павло Воля і Ляйсан Утяшева одружилися восени 2012 року. До походу в ЗАГС пара довго дружила, потім два роки хлопці зустрічалися. Ляйсан розповідає, що вони годинами не могли наговоритися один з одним - і тоді, і тепер. Пишного весілля не було - розписалися і повечеряли в колі близьких.

Шанувальники і друзі закоханих не вірили у весілля Волі і Утяшевой. У колах шоу-бізнесу взяли новину за 1-квітневий жарт. Ніхто не міг повірити, що такі різні люди можуть бути разом.

Зараз в родині вже двоє дітей - Робер і Софія.

Нагадаємо, що Павло Воля влаштував прочуханку владі РФ, яскраве відео.

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