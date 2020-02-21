Донька російського артиста Олександра Ревви - резидента «Comedy Club» і сольного виконавця Артура Пирожкова - покрасувалася у стильній фотосесії
12-річна Аліса Ревва здивувала публіку у мережі своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram мами Аліси і дружини Олександра Анжеліки.
37-річна Анжеліка Ревва порадувала публіку у популярній соцмережі, опублікувавши студійний знімок своєї красуні-дочки, а також кілька кадрів з бекстейджа фотозйомок.
Юна Аліса позувала в червоному светрі, користувачі відзначили природну красу дівчинки - її виразні очі, довге густе волосся і чарівну усмішку:
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"Юна красуня"
"така доросла вже"
"Красуня"
"Татова копія"
"Молодчинка"
А щаслива мама Анжеліка підписала публікацію так:
«Моя кохана.. найдобріша і ніжна дівчинка на світі, твоєю доброю посмішкою можна висвітлити півсвіту точно.. я так пишаюся тобою!!! Аліса знову озвучила роль у мультфільмі».
Раніше дружина Ревви поділилася у своєму акаунті в соцмережі подібним фото. На кадрах пара стоїть, посміхаючись і притулившись боком один до одного, а Пирожков тримає в руках скляну нагороду "Пара 2020 року".
Шанувальники розсипалися в компліментах, відзначаючи, що навіть "не сумнівалися" в перемозі Анжеліки й Олександра.
"Яка ви гарна пара😍😍😍"
"Ну нарешті!!! Давно ця премія ваша повинна бути🎉💞"
"А ми і не сумнівалися❤️"
"Звичайно ,ви пара року !❤️ Я ж кажу ,таким красивим взагалі покладено титул «найкраща пара у всесвіті»♥️ "
"Повністю згодна з таким вибором! 😍👍👏👏👏 Ви з Олександром дійсно - не показушно, а по-справжньому!! Найкраща!!"
"Зачіска у вас Анжеліка просто чудова!"
"Хто б сумнівався 👌"
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