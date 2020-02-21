Чоловік відомої української співачки Наташі Корольової актор Сергій Глушко, більш відомий під псевдонімом Тарзан, показав нові кадри з поганим фіналом

На кадрах невідомий чоловік стоїть на тлі будинку на підборах, в штанях і футболці. В один момент він намагається зробити заднє сальто, але при приземленні перетворився на шматки м'яса. Зрозуміло, що це спеціальний ефект, який застосували. Але при перегляді ролика можна сильно злякатися. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Тарзан поставив теги "Тарзан" і "Тарзаншоу".

Фанати встигли переглянути ролик 25 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Я навіть здригнулася", "Моторошно виглядає", "Жах, ах стало погано без підготовки", "Підбори ці до добра не доведуть", "Трохи інфаркт не отримала", "Кавуна захотілося", "Неприємне видовище", "Жах", "Несподівано", "Фу, як таке можна викладати", "Жах, але прикольно зроблено. Не просто ходити на лабутени, а тим більше стрибати", "Жесть якась, але і прикольно", "А от нічого на підборах випендрюватися", "Ох, серце йокнуло".

Раніше ми повідомляли, що синові Наташі Корольової і Тарзана Архипові 19 лютого виповнилося 18 років, але судячи з розповідей його матері, хлопчик подорослішав задовго до свого повноліття.

Як розповіла співачка російським ЗМІ, у них із сином немає заборонених тем. Вона з раннього віку намагалася вибудувати з ним близькі і довірчі відносини. Сьогодні Королева може обговорити з Архипом і особисте життя, і проблеми на роботі чи навчанні.

Нещодавно хлопець поступив на навчання у Вищу школу економіки. Він вибрав напрямок сходознавства, так як з дитинства захоплюється японською мовою. Як розповідає артистка, Архип вільно розмовляє японською. Також Корольова зізналася, що її син працює.

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