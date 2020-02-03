Известная украинская исполнительница Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, похвасталась идеальным телом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Александра позирует в одном купальнике на фоне моря. Как можно заметить, у девушки мокрые волосы, а глаза она прикрыла элегантными очками. Кроме того, образ звезды дополняет красивая цепочка.

Уточним, что поклонники Зарицкой остались безмолвны – кадр она выбросила у себя в Сторис.

Ранее мы писали, Что Зарицкая решила поделиться с подписчиками "мокрым" снимком.

На фотографии Александра показывает себя крупным планом. Можно заметить, что Зарицкая или после бани, или после ванной, намотала на голову полотенце. При этом певица показала свое главное достоинство в откровенном купальнике, который практически ничего не скрыл.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Зарицкая опубликовала кадры в сторис, где такая функция отсутствует.

Также мы сообщали, что украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, ошеломила впечатляющими кадрами с отдыха на Шри-Ланке.

Артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Саша позировала на фоне океана на пляже. Она повернулась к объективу в полоборота, завернувшись в парео белого цвета, при этом оголив загорелые плечи с оригинальным витиеватым тату. Певица задрала голову и подставила лицо солнечным лучам, улыбаясь и закрыв глаза от удовольствия.

В руках она держит необычное растение с розовыми листьями. На другом кадре Зарицкая смотрит уже в объектив, поднеся к пухлым губам это же растение.

Напомним, загорелая солистка KAZKA похвасталась пышными формами в тропическом раю

А еще Politeka писала, что Сочная солистка KAZKA показала, как выглядит страсть крупным планом

Также Politeka сообщала, что раздетая солистка KAZKA без стыда показала самые сокровенные места