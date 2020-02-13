Популярная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, удивила новой формой бровей

Фото с необычным мейком девушка опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net . Заметно похудевшая и постройневшая Зарицкая решила объявить конкурс к 14 февраля. Девушка напомнила, что 4 марта KAZKA выступает во Дворце Спорта. Она предложила воспользоваться акцией, которая действует до 15 февраля. До этого дня можно купить два билета на концерт по цене одного.

Фанаты не смогли не оценить такое необычное фото, отметив, что Александра похорошела.

«Саня умница, похудела, похорошела. Так держать», - написали пользователи сети.

Правда, многие поклонники обратили внимание на странную форму бровей артистки и обрушились на нее критикой.

«Извиняюсь а что с бровями?», «Все бы ничего, но куда мир катится с такими бровями», «На конец у Вас хорошая форма ногтей! Красуня», «Брежнев», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая без стыда спустила рубашку ради пикантных кадров. Она опубликовала фото паспортного формата, на котором позировала с оголенными плечами и распущенными волосами. Образ звезда дополнила макияжем под глазами.

«История группы Казка - не случайность, не свобода капризных звезд. Мы нашли свой голос, своих людей и про то, что нас волнует, будем петь, пока звучит музыка», - написала она под постом.

Отметим, что Александре Зарицкой 27 лет. Девушка участвовала в проекте «Голос страны», а ее группа KAZKA стала известна благодаря участию в «Х-факторе». Там группа заняла только 7 место. Позже группа принимала участие в Национальном отборе на Евровидение. Добавим, что песня KAZKA «Поплакала» была хитом не только в Украине, но и за пределами нашей страны.

Напомним, что солистка KAZKA засветила свое достоинство в тесном купальнике: горячие кадры облетели сеть.

Politeka сообщала, что пышногрудая Аалександра Зарицкая показала самые пикантные места в купальнике: "Вот это размер!".

Также Politeka писала, что Зарицкая похвасталась пышными формами в тропическом раю: аж во рту пересохло.