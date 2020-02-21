Актриса Студії "Квартал 95" похизувалася ідеальною фігурою у відвертому вбранні

Спосіб для демонстрації своїх жіночних форм і відмінної фізичної форми Катерина Нікітіна обрала дуже відвертий. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так Катерина похвалилася чудовою спортивною фігурою в чорній спортивній білизні і таких, що просвічують леопардових лосинах. Дівчина танцювала біля жердини на здоровенних підборах і "заводила" свою аудиторію в мережі пікантним танцем з елементами акробатичних трюків.

Виглядала одна з найбільш відомих красунь "Кварталу 95" чудово і шанувальники коміка не забули про це згадати у коментарях:

"Вау!!!"

«😍😍🔥»

«Ти приголомшливо двигаещься! 💯💯💯🔥🔥🔥😍😍😍😘😘😘💘💘💘😻😻😻👏👏👏»

«красуня)))»

Своє біляве волосся катерина підібрала у хвостик, вона танцювала, сідаючи на шпагат, забиралася на жердину й стрімко й звабливо з неї стрибала, словом, неабияк подратувала як чоловічу, так і жіночу аудиторію своїх фолловерів.

Раніше ми писали, що інша зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук позувала з білим рушником на голові, відкривши рота. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Нагадаємо, що косметолог познущалася над Оленою Кравець, відео облетіло мережу: "не хотіла старіти...".

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