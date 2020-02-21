Актриса Студии "Квартал 95" прихвастнула идеальной фигурой в откровенном наряде

Способ для демонстрации своих женственных форм и отменной физической формы Екатерина Никитина выбрала весьма откровенный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так Екатерина похвасталась прекрасной спортивной фигурой в черном спортивном белье и просвечивающих леопардовых лосинах. Девушка извивалась у шеста на огромезных каблуках и "заводила" свою аудиторию в сети пикантным танцем с элементами акробатических трюков.

Выглядела одна из самых видных красоток "Квартала 95" превосходно и поклонники комика не забыли об этом упомянуть в комментариях:

"Вау!!!"

«😍😍🔥»

«Ты потрясающе двигаещься! 💯💯💯🔥🔥🔥😍😍😍😘😘😘💘💘💘😻😻😻👏👏👏»

«красотка)))»

Свое белокурые волосы Екатерина подобрала в хвостик, она танцевала, садясь на шпагат, забиралась на шест и быстро и привлекательно с него прыгала, словом, изрядно подразнила как мужскую, так и женскую аудиторию своих фолловеров.

Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв рот. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Напомним, что косметолог поиздевалась над Еленой Кравец, видео облетело сеть: "не хотела стареть...".

А еще Politeka писала, что Елена Кравец из Квартала 95 впервые показала новую внешность: "Будто обгрызли...".

Также Politeka сообщала, что личные фото звезды "Квартала 95" слили в сеть: "Вільна каса!".