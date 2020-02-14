У мережі з'явилися архівні фото зірки «Кварталу 95» Олени Кравець

Знімки, опубліковані на фан-сторінці артистки в Instagram.

«Фото ще з тих часів, коли Лена працювала в Макдональдсі», - написано в пості.

На знімках юна Кравець у формі працівників популярного фастфуду.

«Вільна каса», «Ну, Лена, чим старше, тим красивіше стає», «З роками вона стає тільки кращою», «Гарненька», - пишуть у коментарях користувачі мережі.

Як відомо, Олена Кравець розповідала, що в юності підробляла в McDonald’s.

«Мій перший досвід був в McDonald’s, єдиному ресторані, який відкрився тоді в Кривому Розі. По тим часам зарплата там була непогана. Я торгувала сендвічами, так. Я працювала два дні, тому що відразу пішла на позицію менеджера. Але іноді, коли починався «раж», є такий термін, тоді виходили всі, менеджери також. Тому мені це знайомо і не бачу нічого в цьому поганого», - зізналася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець здивувала шанувальників новим амплуа.

Жінка з'явилася за стійкою Одеського бару Central Bar, який належить її колезі по «Танцям з зірками» Даніелю Салему. Відео роботи Кравець з'явилося на фан-акаунті в Instagram.

На серії відео видно, що Кравець на час стала барменом в ресторані свого знайомого. Вона вчиться робити різні фішки барменів і навіть робить для своїх друзів класичний шот «Зелений мексиканець».

«Як риба в воді», - підписали відео автори ідеї.

На даний момент невідомо, в рамках якого проекту Олена вирішила стати барменом, але судячи з відео, їй ця роль дуже сподобалася. Шанувальники артистки теж оцінили таланти Кравець.

Як відомо, Олена Кравець є адміністративним директором «Студії квартал 95». При цьому у неї є багато особистих проектів. Вона брала участь у проекті «1+1» «Танці з зірками», стала дизайнером одягу для вагітних, знімалася у фільмах і рекламі. Довгий час Кравець була єдиною жінкою в команді «Кварталу 95». У 2018 році вона стала зіркою нового шоу від Студії – Жіночого кварталу, в рамках якого були зібрані українські жінки-коміки.

Нагадаємо, що Олена Кравець відверто зізналася, як пустилася у всі тяжкі: "Протусила до ранку".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець залишила «Квартал 95» і вразила видом в звичайному житті: несподівані кадри потрапили в мережу.

Також Politeka писала, що Кравець засвітилася в жарких обіймах відомого українця: "Нічого собі!".