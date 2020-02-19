43-річна зірка "Квартал 95" Олена Кравець вирішила змінити імідж, збентежив фанатів

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Так, Олена позбавилася розкішних довгих локонів і підстриглася коротше. На свіжих знімках, зроблених під час поїздки "Кварталу" в Лондон, Кравець постала з пишною короткою зачіскою.

Шанувальники встигли висловити своє "фе" з приводу нової зовнішності зірки. Зокрема, одна з користувачок зазначила, що тепер артистка виглядає старше.

"Навіщо Лена так підстриглася, їй було краще з довгими, а це як ніби її погризли, особисто моя думка... І зараз виглядає старше", - йдеться в коментарі.

Цікаво, але деякі помітили, що з новою зачіскою Олена стала схожою на колегу по "Кварталу" - Степана, Сергія Казаніна. У нього подібна "кудлата" стрижка, та й колір волосся той же.

Раніше ми повідомляли, мережу облетіло відео виступу "Жіночого кварталу" за участю Олени Кравець. Темою ролика стало бажання жінок у що б то не стало зберегти молодість та красу.

Героїня Кравець відвідала салон краси заради рецептів омолодження, де спеціаліст "на око" проводить діагностику і визначає, що найбільше підійде клієнтці.

Вже перший діалог між "лікарем" і Оленою чіпляє комічністю ситуації:

- Для початку потрібно з'ясувати причину появи цього сивого волоса. Скажіть, у вас в роду були старі люди?

- Були

- Спадкове. Багатозначно резюмує лікар.

Також ми розповідали, Кравець в інтерв'ю Каті Осадчій зізналася, що президент Володимир Зеленський й досі переживає за "Квартал" і має намір повернутися.

За словами артистки, президент все ще підписаний на всі чати артистів «Кварталу» і навіть періодично щось там пише. І в цілому після його перемоги на виборах у їх відносинах нічого не змінилося - такі ж теплі та дружні.

Нагадаємо, Кравець залишила «Квартал 95» і вразила видом в звичайному житті

Як повідомляла Politeka, Кравець і Кошовий із Квартал 95 вразили пікантною витівкою на сцені: Зеленський не стримався.