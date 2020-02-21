Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап (Олексій Потапенко), показала з подружкою свої вміння в Instagram

На кадрах Мішель позувала в велотреках і короткому смугастому топі. Поруч з нею стояла напарниця в чорному одязі. Вони разом станцювали запальний танець. Дівчата, швидше за все, займалися на якийсь майданчику. На тлі грала музика. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Перша під фото написала дочка Потапа Наташка Горова. Вона зазначила, що це дуже складно зробити.

Фанати переглянули ролик майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Це просто любов, що ви творите", "Вау", "Краса", "Клас, шкода, що ти не перемогла на танцях з зірками. Ти краще всіх танцювала. Люблю", "Киця, спасибі тобі, ти просто вогонь", "Коли нова пісня", "Боже, яка краса", "Мішо, ти як завжди, сшибательная", "Дуже красива", "Ось це ви круті", "Ого, такого я від Мішель не очікувала. Краса", "Просто запаморочливий танок", "Моя Мішель. Дуже красиво дуже Люблю", "Обидві хороші".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, похвалилася своїми досягненнями.

Про престижну нагороду, яку отримала її пісня, Мішель розповіла на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала знімок, на якому вона стоїть на тлі банера «Пісні року» в оточенні двох молодих чоловіків.

«Вчора пісня «Не знаю» отримала особливе звання – #українськапісняроку… дякую за увагу до моєї творчості і теплий прийом», - зазначила Андраде.

Шанувальники юної зірки з захопленням сприйняли новину про перемогу Мішель в цій номинцаии. А її колега Надія Дорофєєва не стрималася і поставила їй лайк.

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