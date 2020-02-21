Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап (Алексей Потапенко), показала с подружкой свои умения в Инстаграм

На кадрах Мишель позировала в велотреках и коротком полосатом топе. Рядом с ней стояла напарница в черной одежде. Они вместе станцевали зажигательный танец. Девушки, скорее всего, занимались на какой-то площадке. На фоне играла музыка. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Первая под фото написала дочь Потапа Наташка Горовая. Она отметила, что это очень сложно сделать.

Фанаты просмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Это просто любовь, что вы творите", "Вау", Красота", "Класс, жаль, что ты не победила на танцах со звездами. Ты лучше всех танцевала. Люблю", "Киса, спасибо тебе, ты просто огонь", "Когда новая песня", "Боже, какая красота", "Мишенька, ты как всегда, сшибательная", "Очень красивая", "Вот это вы крутые", "Ого, такого я от Мишель не ожидала. Красота", "Просто умопомрачительный танец", "Моя Мишель. Очень красиво Люблю очень", "Обе хороши".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, похвасталась своими достижениями.

О престижной награде, которую получила ее песня, Мишель рассказала на своей странице в Инстаграм. Девушка опубликовала снимок, на котором она стоит на фоне баннера «Песни года» в окружении двоих молодых мужчин.

«Вчера песня «Не знаю» получила особенное звание – #українськапісняроку… спасибо за внимание к моему творчеству и теплый прием», - отметила Андраде.

Поклонники юной звезды с восторгом восприняли новость о победе Мишель в этой номинцаии. А ее коллега Надежда Дорофеева не сдержалась и поставила ей лайк.

Напомним, подопечная Потапа приспустила куртку ради сочных снимков

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа потрясла прелестями в вызывающем топе

Также Politeka сообщала, что жаркая Мишель Андраде засветила лишнее в прозрачном платье



