Зірка російського ТБ Ксенія Собчак приміряла досить яскравий образ з глибоким вертикальним декольте

Ксенія Анатоліївна в своєму репертуарі: з глузуванням цікавиться "всім і вся" і до випадку прокоментувала політдіяльність не менш скандального, ніж вона сама артиста Сергія Шнурова. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ксенії:

«Про Шнурова. Обрана ним партія Роста - безумовно вдалий вибір і для Бориса і для Сергія. Приблизно так само гармонійно виглядає неспокійний кінь у двокімнатній квартирі…», - підписала вона своє нове фото і до підпису ще «віршик» доклала, який цитувати не будемо.

Але більше, ніж думка Ксенії її шанувальників цікавить зовнішній вигляд знаменитості. Варто відзначити, що фото "леді в червоному" зібрав чи не найбільшу кількість позитивних відгуків серед шанувальників Ксенії. Ті відзначили, що світська левиця і популярна в РФ телеведуча виглядає чудово, а яскравий брючний костюм на ній сидить просто бездоганно:

"Вогонь"

"О*игенный косюмчик"

"як завжди, з перцем"

"Розвели срач..."

До цього ми писали про те, що Ксенія Собчак опублікувала провокаційне відео із своєї машини.

Відео зірка запостила на своїй сторінці в Instagram. На ролику Собчак з розпатланим волоссям, без макіяжу сидить в машині і кривляється під пісню старої групи «Технологія».

«Коли ти без укладання і макіяжу, страшна, але щаслива слухаєш «Технологію», - підписала Собчак відео.

Відзначимо, що колишній чоловік Собчак Максим Віторган, з яким вони виховують спільного сина Платона, не стримався і залишив коментар під постом провідною. Він написав: «Але не забула зробити губки «качечкою». Коментар Віторгана набрав 4600 лайків, під ним розгорілася палка дискусія.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак шокувала виглядом без макіяжу, колишній чоловік не стримався: «На мужика схожа».

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак після скандалу з голим фото вразила видом без силікону і уколів.

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