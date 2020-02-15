Зоряна мати не комплексує перед дитиною

Історія російської журналістки і телеведучої Ксенії Собчак з «голою» фотографією до Дня святого Валентина отримала продовження

У своєму стоіз Собчак опублікувала коротке відео, на якому її трирічний син Платон розглядає надруковану фотографію, де його мама разом з ювеліром Яною Расковаловою і співачкою Наталею Іоновою тримають одна одну за оголені груди.

«Тобі подобається?», – запитує Ксенія у дитини. Той у відповідь посміхається, однак на запитання матері, хто на фото, відповідає тричі «Віта».

Що думають підписники Собчак з приводу демонстрації дитині такого «шедевра, невідомо, оскільки функції коментування сторіз в Instagram немає, проте раніше навколо фото вже розгорівся конфлікт.

Так, письменник Олександр Ципкін висміяв скромний бюст журналістки, опублікувавши колаж, на якому фото Ксенії і знімок його пишногрудої дружини.

У свою чергу Собчак відреагувала на такий крок уколом в стилі, що у коханої письменника силікон, а у неї – «натурпродукт».

Раніше ми розповідали про те, що Ксенія Собчак на вечорі у Яни Расковалової під час танцю засвітила кругленький животик. Відразу ж поповзли чутки про те, що співачка вагітна від свого другого чоловіка Костянтина Богомолова. Однак сама журналістка це поки ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, що Собчак розлютила росіян жартом про коронавірус, «заразила багатьох».

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак зчепилися з Бородіною через елітну квартиру, такого скандалу ще не було: "державний переворот".

Також Politeka писала, Ксенія Собчак показала своє справжнє обличчя: "Душа нашого царя".