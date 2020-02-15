Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак заявила, що виступає проти уколів краси

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. За словами Собчак, вона нікого не засуджує, але сама не хоче робити уколи краси.

«Нікого не засуджую, але на мій смак краще витратити гроші на класного косметолога і спорт, ніж на нескінченні філлери, які потім обвиснуть((( ну і так - особисто я проти татуювань. Вони неминуче застаріють», - написала телеведуча.

Всього за дві години пост набрав понад 83 тисяч лайків. Шанувальники розділилися на два табори: одні підтримують зірку, заявляючи, що вона і так гарна, а інші натякають їй на той факт, що вона раніше зверталася до різних уколів.

«Як Давно? А як же ті філлери і ботокс, і силікон в губки, які раніше були вколоті? Розсмокталися як пам'ять про них?», «Доглянута = красива», «Ксенія красуня і без макіяжу», «Відмінно виглядаєте, Ксенія», «Спасибі Ксенія за те, що залишаєтеся собою. Це важливо», «Ксенія, ви як дорогий коньяк. З роками все краще і красивіше!», «Що не роби, все одно ти страшна Ксюха», - пишуть фоловери.

Нагадаємо, що днями Собчак запостила на своїй сторінці відвертий знімок з подружками. На фото з відпочинку телеведуча зі співачкою Глюкозою і світською левицею Яною Расковаловою сидять голі по пояс і прикривають руками один одному груди. Зазначимо, що знімок викликав фурор в мережі.

Раніше ми писали, що Собчак з розпатланим волоссям, без макіяжу записала ролик в машині. На відео зірка кривляється під пісню групи «Технологія».

«Коли ти без укладки і макіяжу, страшна, але щаслива слухаєш «Технологію», - підписала Собчак відео.

Як відомо, Собчак любить епатувати публіку, тому регулярно викладає фото без макіяжу. Артистка звикла, що її зовнішність постійно критикують, тому обрала шлях, коли сміється над нею сама.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак безжально пройшлася по зовнішності Канделакі, скандальні кадри: «Виглядає…».

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