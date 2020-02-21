Відома в Україні артистка-комік зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару блиснула фігурою у купальнику

Актриса вирушила на популярний екзотичний курорт і показує своїм шанувальникам в мережі всю красу "казкового Балі". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так на нових опублікованих Іриною кадрах зі сторіз вона позувала на лежаку з кавою і салатиком та так, що окрім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більше нічого видно не було. Крім самої їжі і напоїв, зрозуміло.

Крім того, артистка показала, як мчить вуличками острова на транспорті - на ній під час прогулянки були коротенькі шорти, майка і при всьому при цьому зірка телеекранів, схоже на те, що перебувала в прекрасному настрої.

Прокоментувати кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки-красуні і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.

Раніше ж Ірина засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорфєєвої, з яким провела час:

«Ось такий дует, як вам? Відбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сопонару позує разом з Володимиром Дантесом. Це викликало неординарні коментарі з боку користувачів.

«Цікаво навіщо Дантес одягнув сукню», «Іра, куди груди поділися?», «А Володя комусь потрібен?», «Вова теж молодець!», «Дуже класні».

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