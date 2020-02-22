Популярна українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", з'явилася на концерті у відвертому вбранні

Фотографії з заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото схудла Смеюха одягнена в облягаючу сукню з блискучою вишивкою. У сукні відвертий виріз, завдяки якому видно пишні форми артистки. Судячи з усього, зірка виступала одна, без своєї колеги Слави Камінської. Видно, що вона співала біля басейну і навіть лягала на сцені.

«Мені завжди наш продюсер Юрій Нікітін казав, що я діамант. І, виступаючи кілька днів тому на діамантовій вечірці, я згадала це», - пише дівчина.

Вона розповіла шанувальникам, що дуже любить попаритися в лазні, поплавати в басейні і зробити розслабляючий масаж. Шанувальникам дуже сподобався образ артистки. За годину фотографії зібрали більше тисячі лайків.

«Сьогодні Діамант у Вікторі Хол. Вперед за хорошим музичним настроєм», «Красуня! Неймовірно Красива!!!», «Яке плаття на вас», «Фото з відображенням у воді, взагалі меджик», «Ви дійсно в хорошій формі завжди і в настрої) приклад для наслідування)», - пишуть користувачі мережі.

Багато фанатів звернули увагу на те, що Вікторія виступала без Слави. Невже дівчина готується до сольної кар'єри.

Раніше ми писали, що Вікторія опублікувала фотографії з відпустки. На знімках вона позувала в купальнику, тримаючи в руці льодяник. Волосся співачка залишила розпущеним.

"Любов як Полярна зірка, — завжди освітлює нам шлях у всіх життєвих бурях. Всякий раз, коли ми відчуваємо себе втраченими або збитими з пантелику, ми черпаємо сили в любові", - написала артистка.

Нагадаємо, що зірка "НеАнгелів" здивувала розвагами в Німеччині: "Прямо на мосту кохання...".

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