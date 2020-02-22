Популярная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", появилась на концерте в откровенном наряде

Фотографии с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото похудевшая Смеюха одета в облегающее платье с блестящей вышивкой. У платья откровенный вырез, благодаря которому видно пышные формы артистки. Судя по всему, звезда выступала одна, без своей коллеги Славы Каминской. Видно, что она пела около бассейна и даже ложилась на сцене.

«Мне всегда наш продюсер Юрий Никитин говорил, что я бриллиант. И, выступая несколько дней назад на бриллиантовой вечеринке, я вспомнила это», - пишет девушка.

Она рассказала поклонникам, что очень любит попариться в баньке, поплавать в бассейне и сделать расслабляющий массаж. Поклонникам очень понравился образ артистки. За час фотографии собрали более тысячи лайков.

«Сегодня Бриллиант в Виктори Хол. Вперёд за хорошим музыкальным настроением», «Красотка! Невероятно Красивая!!!», «Какое платье на вас», «Фото с отражением в воде, вообще меджик», «Вы действительно в хорошей форме всегда и в настроении) пример для подражания)», - пишут пользователи сети.

Многие фанаты обратили внимание на то, что Виктория выступала без Славы. Неужели девушка готовится к сольной карьере.

Ранее мы писали, что Виктория опубликовала фотографии с отпуска. На снимках она позировала в купальнике, держа в руке леденец. Волосы певица оставила распущенными.

"Любовь как Полярная звезда, — всегда освещает нам путь во всех жизненных бурях. Всякий раз, когда мы чувствуем себя потерянными или сбитыми с толку, мы черпаем силы в любви", - написала артистка.

Напомним, что звезда "НеАнгелов" удивила развлечениями в Германии: "Прямо на мосту любви...".

Как сообщала Politeka, Каминская и Смеюха из "НеАнгелов" померились прелестями в соблазнительном белье: "Кошечки!".

Также Politeka писала, что звезда "НеАнгелов" удивила видом после длительного отпуска: "Вы вообще питаетесь?".