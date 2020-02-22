Популярна українська співачка Аліна Гросу поділилася власним віршем

Його зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Артистка супроводила вірш фотографією, на якій вона виглядає як справжня француженка. На Аліні надітий піджак у клітинку, окуляри та чорний берет. Риси обличчя артистки завдяки макіяжу виглядають дуже витончено.

«З тих мостів, що зламані на частини..

Ми будуємо під землею свої шляхи..

В глибинах наших душ всі шукаємо щастя,

В тому минулому, де змогли його знайти..», - так починається вірш, написаний Гросу.

Шанувальникам дуже сподобався вірш і образ артистки. Вони залишили під постом безліч захоплених коментарів.

«Аліна, твої вірші це щось», «Приємні вірші. Зі змістом. Дякую, що даруєш емоції», «Проникливий вірш!!! Розумниця!!!», «Красуня», «Класний вірш... Аж до душі...», - пишуть користувачі мережі.

До речі, незважаючи на французький образ, фотографію артистка зробила в німецькому Нюрнберзі. Шанувальники в Instagram навіть спробували запросити її на каву. До цього Аліна також відпочивала в Австрії. Фотографіями з відпочинку вона регулярно ділилася зі своїми фанатами.

Багато хто звернув увагу, що на останніх знімках дівчини немає її чоловіка, весілля з яким вона зіграла в минулому році. Сама Гросу чутки не коментує.

Раніше ми писали, що Гросу влаштувала гарячі танці на репетиції. Кадрами вона поділилася зі своїми фоловерами. На відео дівчина репетирує танець під пісню «Заарештований». Вона розповіла, що монтаж кліпу вже відбувається. Гросу з нетерпінням чекає, коли зможе поділитися ним зі своїми шанувальниками.

Як відомо, Аліна Гросу стала популярною ще в дитинстві завдяки хіту «Бджілка». Правда, у дорослому віці дівчина зважилася на кардинальну зміну іміджу. Тепер вона виступає спокусницею. Її кліпи дуже відверті.

Нагадаємо, що фігуриста Аліна Гросу виставила своє головне достоїнство в облягаючому одязі: «размерчік, що треба».

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу вразила зовнішністю у новому образі, як у 90-х.

Також Politeka писала, що Гросу приголомшила зухвалим стилем, обтянув принади в майку: "Як пацанка".