Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Цього разу артистка показала в розділі Сторі цілу серію кадрів з відпочинку, куди оговталася всього кілька годин тому. При цьому артистка виглядає досить незвично. На основній сторінці з'явилося також стильне фото.

В цей раз Слава показала, як вирішила помолитися Чорної Діви Монсерратської. Зазначимо, скульптура Діви Марії з Христом знаходиться в бенедиктинському монастирі Монсеррат, на однойменній горі в Каталонії.

«У світі є чимало місць, чия особлива магія і енергетика не має потреби в доказах. Сьогодні я загадала бажання, тримаючи за руку Чорну Мадонну або, як її ще називають, Діву Монсерратскую. Щорічно цей гірський монастир відвідують близько 3 000 000 туристів і паломників різних національностей і віросповідань. На чудесне зцілення не розраховую, але в диво продовжую вірити. Нехай збудеться», - здивувала одкровеннями зірка.

Також артистка вирішила показати чергову зміну іміджу. Як відомо, у співачки рідкісний і незвичайний колір волосся. Мідний відтінок її локонів не раз привертав до неї увагу, а сьогодні артистка показала, як стиліст додає нового відтінку її волоссю.

Так, на новому відеоролику в Instagram видно, як вона зважилася на перший крок – змінила колір чубчика і высветлила пасма. На відео представлена нарізка кадрів, зроблена під час запису процесу процес її перевтілення. Стиліст працює над її пасмами, поки Слава терпляче сидить у кріслі.

"Тепер я теж "с**ка фарбована", нехай навіть в районі чубчика. Але все одно приємно. Жека, ти вмієш зрізати і пофарбувати ці нудні будні. Люблю і довіряю", - пише Слава під роликом. Користувачі мережі тут же прокоментували побачене.

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