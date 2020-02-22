Член журі українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 Андрій Данилко розповів, чому Вєрка Сердючка не буде виступати на сцені в Європі



Як повідомляє Politeka, про це він заявив на сцені після виступу.

"Сердючка хоче, Данилко протестує.... подивимося творчі групи.... Ми з задоволенням, але нехай інші повыигрывают... країни.... Я в цьому костюмі вже як танк. І я не безкоштовно ж сюди ходжу, тільки з великої любові до вас", - зазначив він.

Звернемо увагу, що в цей момент Данилко знаходився в образі легендарної співачки.

Як повідомлялося раніше, фанати українського виконавця Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка, пам'ятають його феєричне "друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення" в 2007-му і досі сподіваються, що їхній кумир знову покаже, на що здатний

Планувалося, що Сердючка відкриє фінал українського Нацотобра на "Євробачення 2020" і презентує обіцяний публіці сольний сюрприз. Деталі виступу не розкриваються, але повідомляється, що це буде щось неймовірне.

Відзначимо, окрім Сердючки зі своїми проектами на сцені Нацвідбору також виступлять співачки Тіна Кароль та Джамала. Перша артистка підготувала ексклюзивний номер, який, за її словами, приголомшить всіх глядачів. А друга покаже телевізійну прем'єру своєї нової пісні "Жалі".



Тим не менш, судячи з численних захоплених відгуків у соцмережі, фанати цього пісенного конкурсу найбільше чекають виступи Андрія Данилка. Примітно, що багато хочуть, щоб саме Сердючка представляла Україну в Роттердамі (місто в Нідерландах, де буодет проходити конкурс в цьому році).

Нагадаємо, Данилко несподівано звернувся до українців з-за "Євробачення-2020": "Міхалич, ти шикарний!".

Як повідомляла Politeka, Україну на Євробаченні чекає катастрофа, шансів практично немає: "Країна скотилася...".