Відома співачка Настя Каменських вразила відвертим відео в мережі

Як повідомляє Politeka.net Настя Каменських змінює образи як рукавички – вона обожнює перевтілення і завжди звикла бути на висоті.

Співачка не приховує, що небайдужа до шопінгу і навіть в підтвердження цьому показала досить пікантне фото з примірочної. Якщо на сцені артистка блищить у відвертих вбраннях, а в кліпах запалює в спокусливих образах, то в повсякденному житті вона віддає перевагу зручним лукам.

Кожен її знімок і відео отримують безліч захоплених компліментів від користувачів мережі. Нове відео не стало винятком.

В гарячому відео співачка з'явилася в спокусливому образі. Співачка перевтілилася в ефектну зухвалу красуню з неоновими тінями в прозорому мереживному боді і оригінальних штанях. У цьому вбранні дівчина показала запальний танець, потрусивши своїми принадами на камеру.

Шанувальники не змогли встояти перед ефектною зіркою і закидали її компліментами в коментарях під відео. Підписники співачки повідомили, що танець справив на них враження.

Така гарненька ,мила ,дуже класна👄👄👄👄👄👄👄🍭", "Солодка цукерка💚", "Латинські ритми❤️ Любов назавжди❤️ і якщо б не знала, що ви співаєте, ніколи б не сказала, що це українське виробництво😍😍😍😍".

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Настя Каменських засвітилася на публіці з іншим чоловіком.

Так, Каменських позує разом з керівником компанії ALIGHT Владимирм Андрусишиным. Поруч з нею позує Потап, який стоїть з Людмилою Андрусишиной.

Уточнимо, що знімок спровокувала справжню бурю серед шанувальників Каменських.

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