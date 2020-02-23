Популярна російська співачка, зірка реаліті-шоу «Дом-2» Ольга Бузова поділилася відвертим знімком з відпочинку

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото співачка сидить біля моря на піску. Видно, що Бузова сильно засмагла, так як її тіло майже шоколадного відтінку. Всі ноги зірки забруднені в піску, але вона спокусливо дивиться в кадр, показавши оголену спину. Нове фото Бузова приурочила до 23 лютого. Таким чином вона вирішила привітати чоловіків.

«Чоловіки, зі святом вас. Оберігайте і захищайте нас. Пам'ятайте, що якщо щаслива ваша дівчина - щасливі і ви», - пише артистка.

Зазначимо, що під постом відписався наречений Бузової, реп-виконавець Давид Манукян.

«Дякую за шкарпетки! Чекай 8 березня!», - написав чоловік під фото співачки.

Його жартівливий коментар лайкнули 2,5 тисячі осіб. Одна з шанувальниць написала: «Олюша! Ну, чому шкарпетки і труси? Дійсно, чекай на 8 березня дезодорант».

Шанувальники Бузової також активно коментували нове фото зірки.

«Ти наш номер один», «Прекрасна лань», «Красуня», «Краща», «Як точно сказано, погоджуюсь повністю. Від себе додам, що з вигляду сильна жінка дуже вразлива», «Яке приголомшливе фото, підтримую», «Оль, ти чудова», «Що ж так гарно то?» - пишуть користувачі мережі.

Одна з прихильниць написала, що Бузова вибрала поганий фільтр. "Ніби гангрена на ногах", - написала вона.

Раніше ми писали, що свій 34-й день народження Ольга Бузова відсвяткувала зі своїм нареченим у Таїланді. По поверненню до Москви зірка влаштувала масштабне свято на честь свого народження, куди запросила своїх подруг. Однак рідну сестру на свято співачка не покликала. Як відомо, дівчата вже більше року знаходяться у сварці.

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