Відомий український танцюрист Влад Яма показав спільний знімок з дружиною Ліліанною на пляжі

Фотографію Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку він лежить на піску в одних плавках. Артист збрив бороду, завдяки чому став виглядати на кілька років молодшим. Його дружина Лілія вляглася зверху. На ній яскравий рожевий купальник спортивного крою. Дівчина спокусливо вигнулась, випнувши свою «п'яту точку». Також вона показала язика на камеру.

Влад Яма написав, що сьогодні у його дружини день народження. Також він написав, що сумує за Маямі, де був зроблений цей знімок. За півгодини пост танцюриста набрав майже 4 тисячі лайків.

«Комусь хочеться пограти в сніжки», «Так набагато краще і молодше», «Нарешті поголився)», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма опублікував спільний знімок зі своєю дружиною в машині. Сам він одягнувся в футболку, а Лілія на знімку відображена в короткому червоному платті. Дружина танцюриста зробила губи "качечкою", а Влад опустив окуляри. Можна помітити, що Лілія вирішила для поїздки на червоному спорткарі не надягати білизну. Фото вийшло дуже цікавим і дорогим.

"Вона мріяла покататися на червоній Ferrari, а він просто хотів, щоб їй було добре!..", - підписав Яма фотографію.

Як відомо, Влад Яма і Ліліанна Кудлай одружилися у 2015 році. У них є син Леон. Влад багато разів розповідав в інтерв'ю, що боявся підійти до Лілії, вважаючи її занадто гарною для себе. Але на його день народження, яке відзначали в клубі, він все ж познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Як розповідала Лілія, на тому дні народження була і Наталія Могилевська. Правда, вона не танцювала з Владом, а танцювала з іншими чоловіками.

Нагадаємо, що Влад Яма ошелешив змінами у зовнішності, українці не стрималися: "Тільки не це...".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями блиснула ідеальним тілом перед чоловіком: "Відразу пішли сльози".

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