Відома співачка Настя Каменських здивувала виглядом у чоловічому одязі

Як повідомляє Politeka.net Настя Каменських змінює образи як рукавички – вона обожнює перевтілення і завжди звикла бути на висоті. Так, на цей раз красуня вразила чином, у всьому чорному. Її стиль кардинально змінюється кожен день, і цей вечір на шоу «Голос країни» не став винятком

«Дивіться о двадцять першій нуль нуль «Голос Країни»! Це Потап і NK» ,– сказали в короткому відео Потап з Настею.

Причому за кілька секунд, Каменських встигла посміхнутися, покрутитися, задерти ногу, помахати на камеру – артистичності співачці не займати. Потап ж теж раз крутнувся на місці.

Відео ж з анонсом випуску шоу, в якому зіркове подружжя будуть суддями, з'явилося на сторінці Анастасії Каменських в instagram, в розділі історії.

Увагу привернув її образ, в якому дуже рідко можна побачити українську співачку. Так, Каменських вбралася в чорний балахон, чорні штани, а волосся просто розпустила, не пригладив їх за звичаєм.

Образ Каменських доповнювали білі масивні крассовки, які вона встигла засвітити, піднявши ногу до камери. Потап ж одягнувся у все біле, навпаки, доповнивши наряд чорним акцентом – шкіряною курткою. Його кросівки також були білого кольору.

В такому своєрідному фемілі-луці українські виконавці прийшли зайняти суддівські крісла на популярному шоу.

Нагадаємо, що Настя Каменських вразила відвертим відео в мережі.

У гарячому відео співачка з'явилася в спокусливому образі. Співачка перевтілилася в ефектну зухвалу красуню з неоновими тінями в прозорому мереживній боді і оригінальних штанях. У цьому вбранні дівчина показала запальний танець, потрусивши своїми принадами на камеру.

Шанувальники не змогли встояти перед ефектною зіркою і закидали її компліментами в коментарях під відео.

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