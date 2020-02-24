Представників від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2020" – групу Go-A звинуватили в прогині перед Російською Федерацією

Як повідомляє Politeka.net таке звинувачення прозвучало від лідера групи "Антитіла" Тараса Тополі. Так український співак написав на своїй сторінці в Facebook, що композиція "Соловей" носить політичний підтекст.

Він заявив, що фіналіст українського відбору на Євробачення-2020 викликає у нього щире занепокоєння. Співак зазначив, що нам "впарюють етно", яке насправді зовсім не наше. Хоча і добре виконано, професійно і красиво.

"Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика з образами у формі некромантських зіккуратів – це псевдо-етно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше. Це спроба впарити Європі патерн про Україну голодоморну, немічну", - написав лідер групи "Антитіла".

Він побачив в дівчині і Ванюші про яких співають Go-A певні образи, які показують реалії життя в Україні і Росії.

"Про знедолену дівчину і Ванюшу – її коханого, якого мама (народ) не хоче, але... нікуди не дінеться. Тому Ванюша все одно ходив, ходить і буде ходити до дівчини... Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації. Дуже хочу помилятися", - підсумував співак.

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