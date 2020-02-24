Дочка екс-народного депутата України (Опозиційний блок), екс-голови Харківської ОДА Михайла Добкіна Алла похвалилася новими фото в Парижі

Як передає Politeka.net знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Це були нереальні вихідні. Я не можу всіх зазначити… тому що мене не візьмуть з тобою 😂😂 Неймовірно смачні ресторани… красиві краєвиди і дуже гарна Погода... Париж… забери нас назад 😂😂🙏🏼 а я неймовірно хочу полетіти знову», - написала Добкіна.

На знімках вона позує в чорному топі, шортах. Поверх одягнений чорний піджак з білим візерунком. Доповнюють образ черевики зі шнурівкою і масивний ланцюг на шиї. Також Добкіна вибрала для себе яскравий макіяж.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Алла Добкіна зупинилася в Парижі в п'ятизірковому готелі Four Seasons Hotel George V Paris, який розташований недалеко від знаменитої Ейфелевої вежі.

Вона показала передплатникам фото на терасі.

На одному з кадрів Алла сидить на стільці, задерши обидві ноги і поклавши їх на огорожу. При цьому однією рукою дівчина нібито поправляє розпущене волосся. На іншому знімку Алла обмежилася підняттям тільки однієї ноги: на той раз красуня стоїть, а рукою тримається за поручень, щоб не впасти, втративши рівновагу.

Не всі залишилися в захваті від фото. Деякі в мережі помітили "вади": "Зірка і GUCCI❤️", "На тлі такої підлоги....", "Навіщо ти так?».

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