Російська балериа Анастасія Волочкова розповіла про свої пригоди в Чилі

У своїй книзі "Плата за успіх" зірка розповіла історію про те, що якось на гастролях по 12 чилійським містам після одного з виступів до неї підійшов чоловік у чорному сомбреро, шкіряному плащі і з букетом троянд. Ним виявився місцевий мільйонер Дон Мігель, який прославився у галузі фармацевтики та мотобайків, пишуть "Дні.ру".

Бізнесмен запросив Волочкову погостювати у нього, куди вони відправилися на його особистому літаку. При чому пілотом був сам мільйонер.

На ранчо бізнесмен поселив балерину в розкішній спальні, а також подарував їй шикарне плаття золотистого кольору. Волочкова зазначає, що наряд їй підійшов як найкраще. Крім того, мільйонер прокатав знаменитість на мотобайку, що викликало в ній невимовний трепет.

За словами Анастасії, вони з впливовим чилійцем проговорили практично всю ніч біля вогню. Вона розповіла йому про дочку, життя в Росії і балет. Але є одне "але", про яке зірка шкодує досі. Волочкова відверто зізналася, що між ними не було ніякої інтимної близькості, - і це сумно, адже таких чоловіків вона більше в житті не зустрічала.

Раніше ми повідомляли, Волочкова, відзначаючи 44-й день народження в цьому році в колі друзів і знайомих, заявила про своє швидке заміжжя. За словами балерини, її загадковий жених ніколи не був одружений і не має дітей, і займається бізнесом. Примітно, що його не було на заході з нагоди дня народження артистки. Вочевидь, наречений погано сприймає публічне життя.

Присутній на святі художник Нікас Сафронов (чи то жартома, чи то серйозно, ніхто так і не зрозумів) проговорився, що нареченим Насті є його старший син Дмитро, який живе і працює у Вільнюсі.

Також ми розповідали, Волочкова нещодавно сколихнула мережу, показавши кадри, на яких вона постала в балетній пачці. В один з моментів вона безцеремонно задерла спідницю.

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