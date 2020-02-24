Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне

На своей странице в Инстаграм она снова похвасталась подарком, который ей подарил неизвестный ухажер, передает Politeka. Волочкова написала, что ей из Европы доставили бронзовую статуэтку, которую купили специально для нее.

«Это такое счастье быть любимой! Я очень ценю внимание человеческое во всех его проявлениях. Получила в подарок саму себя», - написала звезда, отметив, что статуэтка – эксклюзивная работа 1830 года.

На снимке Волочкова с растрепанными волосами стоит с большим букетом красных роз. По словам балерины, они раскрасили ее любовь к белым розам. Балерина надела мини-платье, оголив свои стройные ноги. На ногах у нее домашние тапочки.

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает. Она даже отключила комментарии под фотографией, чтобы не нарваться на критику. За 20 минут фото звезды собрало более 1,2 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Волочкова опубликовала снимок с букетом белых роз. Балерина надела зимние шерстяные сапоги и тонкое короткое платье с рисунком тигра на груди. Волочкова предстала на кадрах без макияжа. Сразу бросается в глаза, что звезда сильно постарела, а ее кожа обвисла. Ноги Волочковой на снимке выглядят болезненно худыми.

Отметим, что 54-летняя Волочкова в молодости была очень миловидной, но позже она начала нелепо одеваться и краситься, чем полностью испортила свой внешний вид. В последнее время поклонники отмечают, что у звезды очень испортились волосы и кожа. А своими выходками она еще и подпортила себе репутацию.

Напомним, что скандальная Волочкова выставила напоказ свое великолепие в шортах: "ну и зрелище".

А еще Politeka писала, что Анастасия Волочкова разоткровенничалась о личной жизни: "Позвал к себе миллионер...".

Также Politeka сообщала, что Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места: тут и шпагат не нужен.